Condenada campanha “cruel” contra Assange

Despromoção do Kabuscorp retira adeptos dos estádios

A despromoção do Kabuscorp do Palanca à Segundona, por incumprimento dos prazos na regularização da dívida com o antigo futebolista brasileiro Rivaldo, deixa o Girabola privado da presença dos seus fervorosos adeptos, bem como da consistência competitiva do clube na disputa com o 1º de Agosto e Petro de Luanda, crónicos candidatos à conquista do título.