Mundo

Condenado por incendiar antena 5G para travar Covid

Um homem foi condenado a três anos de prisão, na Inglaterra, depois de ter sido considerado culpado de incendiar uma antena 5G, alegando temer que a tecnologia fosse perigosa e espalhasse o novo coronavírus.

Fotografia: DR

Michael Whitty, 47 anos, realizou pesquisas na Internet a teorias que ligavam o 5G ao novo coronavírus antes de atear fogo na caixa de equipamentos de uma antena da Vodafone em Kirkby, Merseyside. O pai de três filhos declarou-se culpado no Liverpool Crown Court pelo ataque do mês passado.



“Na minha opinião, há aqui um alto grau de planeamento e premeditação”, disse o juiz Thomas Teague, segunda-feira, antes de ditar a sentença.

“Houve uso de acendalhas e, no sentido de que o objectivo era colocar a antena fora de acção, houve a intenção de causar danos muito graves à propriedade”.



Quando a polícia revistou a casa, as acendalhas domésticas de Whitty foram encontradas e a análise do seu telefone mostrou que tinha realizado buscas pela tecnologia 5G.