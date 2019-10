Mundo

Condutor é acusado de 39 crimes de homicídio

O condutor do camião onde foram encontrados 39 mortos em Essex, na quarta-feira, foi acusado, formalmente, ontem, pelos procuradores, de 39 crimes de homicídio.

Fotografia: DR

O jovem, de 25 anos, vai ser presente a tribunal amanhã, acusado ainda de conspiração para tráfico humano, conspiração para assistência de imigração ilegal e lavagem de dinheiro.

Num comunicado da Polícia de Essex, citada pela Sky News, lê-se que “o Ministério Público (Crown Prosecution) autorizou a Polícia de Essex a acusar um homem relacionado com a investigação da morte de 39 pessoas, cujos corpos foram encontrados em Grays (Essex) na quarta-feira”.

“Maurice Robinson, de 25 anos, de Laurel Drive, Craigavon, Irlanda do Norte, foi detido pouco depois da descoberta ter sido feita no Parque Industrial de Waterglade, e vai ser presente a tribunal a 28 de Outubro acusado de 39 crimes de homicídio, conspiração para tráfico humano, conspiração para assistência de imigração ilegal e lavagem de dinheiro”, diz o Ministério Público.

No documento confirma-se ainda a detenção de outras três pessoas relacionadas com a investigação.

Na quarta-feira, as autoridades encontraram, numa zona industrial de Essex, um camião com 39 cadáveres - 31 homens, oito mulheres - no interior do atrelado, uma unidade de refrigeração.