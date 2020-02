Mundo

Conferência de Munique debate a segurança global e Ocidente

A Conferência de Segurança de Munique (MSC), a reunião diplomática e de defesa que começa sexta-feira e conta com representantes de mais de 40 países, debate, nesta edição, o rumo do Ocidente.

Fotografia: DR

“O mundo está a tornar-se menos ocidental? O próprio Ocidente está a tornar-se menos ocidental?”, são duas das perguntas colocadas pelo relatório de segurança de Munique 2020, que dá o mote para as discussões que começam sexta-feira, na capital do Estado alemão da Baviera, e se prolongam até domingo.

São esperados cerca de 35 Chefes de Estado ou de Governo, além de mais de uma centena de ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros. De acordo com a página oficial da conferência, Emmanuel Macron, Presidente da França, e Justin Trudeau, Primeiro-Ministro do Canadá, vão participar pela primeira vez nesta iniciativa.

Frank-Walter Steinmeier, Presidente da Alemanha, vai abrir a conferência que conta, nesta 56ª edição, com uma delegação norte-americana “ainda maior que a do ano passado”, com o secretário de Estado Mike Pompeo, o secretário da Defesa, Mark Esper, o secretário da Energia Dan Brouillette e a presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi.

Também os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e do Irão, Serguei Lavrov e Mohammad Javad Zarif, respectivamente, são aguardados em Munique. Quem deverá estar ausente este ano é a chanceler alemã, Angela Merkel.

Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, vai representar a Aliança Transatlântica e, no contexto do coronavírus Covid-19, o director-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus também marcará presença.

Para pontuar o papel crucial da tecnologia nos assuntos internacionais, vários líderes de negócios e empresas são esperados, como o fundador e administrador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg.

“Nos últimos anos, o Ocidente, como o conhecemos, tornou-se contestado tanto de dentro, como de fora. Uma compreensão comum do que significa fazer parte do Ocidente está a desaparecer”, revela o relatório, chamando a este fenómeno “Desocidentalização” (Westlessness).

De acordo com Wolfgang Ischinger, presidente da organização da Conferência de Segurança de Munique, esta “falta de Ocidente” é um sentimento generalizado de inquietação diante da crescente incerteza sobre os objectivos do Ocidente, que implicam desafios de segurança.

A MSC 2020 procurará respostas e soluções para esta questão “fundamental”, examinando o projecto europeu, a cooperação para a defesa e a ordem internacional liberal no seu conjunto.

“Mas longe do olhar ocidental do umbigo, os decisores e especialistas de todo o mundo discutirão os pontos quentes, da Líbia ao Golfo Pérsico, chegando ao leste da Ásia. Os desafios globais prementes serão um ponto fulcral, sobretudo os efeitos das alterações climáticas, mas também as intersecções do comércio e do progresso tecnológico com a segurança internacional”, destaca a organização.

Desde 1963, a Conferência de Segurança de Munique recebeu dezenas de Chefes de Estado para debater a política de segurança internacional.

A edição de 2020 decorre de 14 a 16 do corrente em Munique e terá como foco, em particular, o contexto das fortes tensões no Médio Oriente.

Convite a Pyongyang

A Coreia do Norte foi convidada, pela primeira vez, para participar na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, disseram os organizadores.

Segundo um porta-voz, Pyongyang vai enviar a Munique o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kim Son Gyong.

Tanto a Coreia do Norte como o Irão estão envolvidos em controversos programas nucleares e em conflito com os Estados Unidos sobre o assunto.

Pyongyang advertiu na terça-feira em Genebra, Suíça, que poderia procurar um “novo caminho” para defender os seus interesses e acelerar o seu programa de armamento após novas sanções norte-americanas, enquanto as negociações entre os dois países encontram-se num impasse.