Conferência internacional debate hoje em Lima situação na Venezuela

Contributo de Óscar Ribas relembrado em jornadas

Os feitos e o contributo do escritor Óscar Ribas para o engrandecimento e valorização da tradição oral angolana são recordados a partir de amanhã, às 15h00, na sua Casa Museu, no bairro do Cruzeiro, em Luanda, com a abertura da exposição de arte “Kapanatoplastia”.