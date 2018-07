Mundo

Confirmado encontro entre Trump e Putin

A Casa Branca confirmou ontem o encontro, agendado para amanhã, entre os Presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, apesar dos pedidos de cancelamento na sequência da denúncia de que agentes russos interferiram nas eleições presidenciais norte-americana de 2016 .

Presidentes têm encontro segunda-feira na Finlândia

Fotografia: DR

“Vai acontecer”, disse Sarah Sanders, porta-voz do Governo norte-americano, quando questionada sobre o encontro previsto para segunda-feira, em Helsínquia, entre os Presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

Diversos responsáveis, incluindo o líder da minoria democrata no Senado dos EUA, Chuck Schumer, exigiram o cancelamento do encontro entre os dois Presidentes, na sequência de novas acusações sobre a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016.

“Estas acusações são mais uma prova do que “toda a gente à excepção do Presidente, parece entender:”,que o Presidente Putin é um adversário que interferiu nas nossas eleições para ajudar Trump a ganhar” as eleições, disse Chuck Schumer num comunicado.

O Departamento (Ministério) de Justiça dos EUA anunciou na sexta-feira ter acusado 12 oficiais de inteligência da Rússia, por práticas de pirataria informática no acto que levou Donald Trump à Presidência norte-americana, em 2016.

A Casa Branca, através da porta-voz Lindsay Walters, salientou que a nova acusação não contém alegações de envolvimento de qualquer pessoa da campanha de Donald Trump, ou de que a pirataria informática de que os russos são acusados afectou o resultado das eleições presidenciais de 2016.

Segundo a informação divulgada pelo procurador-geral adjunto, Rod Rosenstein, os russos foram indiciados de pirataria, numa investigação sobre a possível coordenação entre a campanha de Donald Trump e a Rússia. Os russos são acusados de invadir as redes de computadores do Comité Nacional Democrata, do Comité Democrata de Campanha do Congresso e da campanha presidencial de Hillary Clinton, libertando depois correios electrónicos roubados na Internet nos meses que antecederam a eleição.