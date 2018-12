Conflitos étnicos na costa do marfim provocam a morte a cinco pessoas

Mais de mil seropositivos recebem tratamento gratuito

Mais de 1.500 pacientes contaminados com o vírus do VIH/Sida, dos mais de três mil casos diagnosticados desde o início do ano, na província de Benguela, estão a receber tratamento com retrovirais do programa de combate à doença, informou à imprensa o chefe de Departamento Provincial de Saúde Pública local.