Mundo

Confrontos entre apoiantes e opositores de Evo Morales

Cochabamba, uma das principais cidades da Bolívia, foi ontem palco de confrontos entre apoiantes e opositores do Presidente boliviano, Evo Morales, que se prolongaram por várias horas.

Fotografia: DR



A Polícia tentou conter os tumultos em Cochabamba, no centro do país, onde houve marchas de apoio e contra o Presidente, que acabaram por alastrar a várias zonas da cidade.

As marchas foram convocadas por organizações de mulheres e de produtores de folhas de coca afectos a Morales, por um lado, enquanto do outro lado estavam trabalhadores de fábricas e outros sectores, pedindo a renúncia do Presidente por uma alegada fraude a seu favor nas eleições presidenciais de 20 de Outubro.

Imagens divulgadas pelos jornais locais Los Tiempos e Opínion, mostram grupos de manifestantes com paus, capacetes e escudos a atirarem pedras e a Polícia a tentar dispersá-los.

Os protestos populares duram há mais de duas semanas na Bolívia, depois da oposição e movimentos civis terem denunciado fraudes na contagem dos votos a favor do Presidente, que a comissão eleitoral deu como vencedor para cumprir um quarto mandato.

Os comités da oposição não reconhecem a vitória e exigem a renúncia de Evo Morales e a repetição do escrutínio.