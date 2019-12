Confrontos entre milícias e comerciantes fazem 30 vítimas mortais na RCA

Casa de Segurança entrega bens diversos ao Lar Beiral

A Casa de Segurança do Presidente da República procedeu, ontem, à entrega de duas toneladas de produtos alimentares diversos ao Lar de Terceira Idade do Beiral, situado no bairro da Terra Nova, Distrito Urbano do Rangel, no âmbito da sua campanha “Natal Solidário”.