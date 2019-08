Mundo

Confrontos entre polícias israelitas e palestinianos

A Polícia israelita e palestinianos entraram, ontem, em confronto na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, no primeiro dia do Eid al-Adha (festival muçulmano), segundo um jornalista da agência noticiosa AFP no local.

Fotografia: DR

Devido às tensões na região, a Polícia israelita bloqueou o acesso da esplanada a judeus que comemoram no mesmo dia um feriado religioso importante, Ticha Beav, que é um dia de jejum e luto pelas duas destruições do templo de Salomão, uma realizada pelos babilónicos e outra pelos romanos.

Judeus evocaram ontem, em Jerusalém, a data da destruição do Primeiro e Segundo Templos.

O Eid al-Adha é um festival muçulmano de quatro dias, chamado “festival do sacrifício”, que sucede ao período da peregrinação dos muçulmanos a Meca.De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), ainda não ficou claro quem começou os confrontos na área sagrada para os dois povos.

Também ontem, um palestiniano abriu fogo contra soldados israelitas na fronteira de Gaza, tendo depois sido morto pelas forças de Telavive. Esta foi a terceira troca mortal de tiros junto ao enclave palestiniano nos últimos dias.

O Exército israelita referiu que “neutralizou” o palestiniano que “se aproximou da cerca de segurança no Norte da Faixa de Gaza”, território controlado pelo movimento islâmico Hamas e “abriu fogo” contra os soldados.

“Como resultado desse incidente, um tanque israelita disparou contra um posto militar do Hamas na mesma área”, acrescentou o Exército, sublinhando que não houve baixas do lado das tropas de Israel.