Confrontos marcam manifestações nos EUA

A Polícia usou, no sábado, gás pimenta contra manifestantes em Seattle, nos Estados Unidos (EUA), numa noite marcada, também, por confrontos em Portland, durante novos protestos contra o racismo no país.

Segundo a agência de notícias France Press (AFP), em Seattle, no Estado de Washington, a noite de sábado foi particularmente agitada, com a Polícia a responder com gás pimenta a uma tentativa dos manifestantes de atear fogo a um centro de detenção juvenil.

Alguns dos manifestantes tentaram proteger-se do gás pimenta com guarda-chuvas, segundo um repórter da AFP no local, que também testemunhou detonações.

De acordo com o jornal “Seattle Times”, 16 pessoas foram detidas.

Em Portland, epicentro dos protestos, os confrontos entre manifestantes e agentes da Polícia voltaram a mar-

car a noite de sexta para sába-do naquela localidade do Estado de Oregon, que tem sido palco de manifestações contra o racismo nos últimos dois meses.

Os manifestantes tentaram derrubar uma barreira em frente ao Tribunal federal, de acordo com a AFP.

As forças de segurança também responderam com gás lacrimogéneo, para dispersar a multidão.

Uma vaga de manifestações tem decorrido nas ruas de Portland, no Estado de Oregon, desde a morte do afro-americano George Floyd às mãos da Polícia, em Maio, em Minneapolis, em Minnesota tal como sucedeu no resto do país e no mundo.

A situação agravou-se desde que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu enviar agentes federais, no início do mês, para conter a agitação, medi-da que levou a protestos dos líderes democratas do Estado de Oregon.

Em numerosos vídeos divulgados nas redes sociais, os agentes, vestidos com uniformes paramilitares, eram vistos a deter manifestantes em carros não identificados, alimentando a ira popular e os protestos.

Na sexta-feira, um juiz ne-gou o pedido feito pela procuradora-geral de Oregon, Ellen Rosenblum, para, “com efeito imediato, impedir as autoridades federais de deter ilegalmente os cidadãos” do Estado.

Rosenblum processou o Governo liderado por Donald Trump, alegan-do que os agentes federais prenderam manifestantes sem causa provável, os levaram em carros não identificados e usaram força excessiva.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou, na quarta-feira, que vai levar a cabo uma investigação sobre a conduta dos agentes federais que responderam aos distúrbios em Portland e Washington.