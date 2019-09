Mundo

Confrontos na região de Birao provocam 23 mortos

Pelo menos 23 combatentes morreram no fim-de-semana, em novos combates no Nordeste da República Centro-africana entre dois grupos que tinham assinado um acordo de paz com o Governo, anunciou a Missão das Nações Unidas no país.

Fotografia: DR

“Um capacete azul da Minusca (Missão das Nações Unidas para a República Centro-africana) também ficou ferido sem gravidade”, afirmou à France Presse o porta-voz da Missão, Vladimir Monteiro. Os confrontos na localidade de Birao, perto da fronteira com o Sudão, envolveram elementos de dois grupos diferentes que já tinham combatido no princípio do mês, fazendo 20 mortos. “A situação continua tensa, mas sem mais combates”, afirmou Vladimir Monteiro.