Confrontos entre grupos religiosos

Moradores abandonam casas nas centralidades

Moradores das casas sociais, construídas no âmbito do Programa do Executivo de Fomento Habitacional “Minha Casa, Meu Sonho”, nos municípios do Ecunha e Londuimbali, no Huambo, estão a abandoná-las, por falta de serviços sociais básicos, como energia eléctrica, água, saneamento básico, vias de acesso e insegurança.