Confrontos inviabilizam zona desmilitarizada

Tropas sírias e rebeldes confrontaram-se ontem nas províncias de Idlib e Hama, no dia em que deveria entrar em vigor um acordo entre a Turquia e a Rússia para criar uma zona desmilitarizada na região, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Rebeldes recusam zona desmilitarizada na região de Idlib

Fotografia: DR

As tropas sírias dispararam metralhadoras contra a aldeia de Sikik, no sul de Idlib, situada em zona desmilitarizada, afirmou a ONG, citada pela agência de notícias EFE.

Os rebeldes ripostaram na zona de Atshan, na província de Hama, também essa uma zona desmilitarizada.

Estes são os primeiros ataques que se produziram no dia em que as facções rebeldes e as forças governamentais deviam evacuar uma zona de 15 a 20 quilómetros de largura.

Os jihadistas da organização Hayat Tahrir al-Sham declararam no domingo que querem continuar a lutar na província de Idlib.

“Não vamos abandonar a escolha da 'Jihad' e do combate para alcançar os objectivos da nossa bendita revolução, que são em primeiro lugar fazer cair o Governo criminoso”, referiu em comunicado a organização, dominada pelo ramo sírio da Al-Qaeda e que controla mais de metade da província de Idlib.

O chefe da diplomacia síria disse que Damasco precisa de tempo para verificar a aplicação do acordo russo-turco sobre Idlib, incerta devido à não retirada de 'jihadistas' da futura zona desmilitarizada. O acordo entre a Rússia e a Turquia prevê a existência de uma zona desmilitariza-da para separar os territórios controlados pelo Governo do Presidente Bashar al Assad das zonas ainda sob controlo dos rebeldes e 'jihadistas Estes deviam retirar todo o armamento pesado da faixa de 15 por 20 quilómetros até à passada quarta-feira, o que foi respeitado.

Mas a exigência de todos os 'jihadistas' abandonarem a zona até ontem não terá sido cumprida.

Situada na fronteira com a Turquia, a província de Idlib conta com cerca de três milhões de habitantes (incluindo um milhão de crianças), metade dos quais deslocados de outras zonas do país.

Desencadeada em Março de 2011 pela repressão de manifestações pró-democracia, a guerra na Síria já matou mais de 360 mil pessoas e obrigou milhões a abandonarem as suas casas.