Mundo

Confusão em época de pandemia

As notícias recorrentes sobre os benefícios de produtos naturais, como a artemísia, uma espécie de samambaia com a aparência de cannabis, e a própria, têm gerado, sobretudo, nas Redes Sociais, acesos debates acerca do recurso a plantas muito conhecidas em África, continente profundamente ligado à medicina natural.

Fotografia: DR

O uso dessas plantas para fins medicinais é amplamente conhecido. No tocante à artemísia, planta originária da China, os seus defensores apresentam-na como o primeiro tratamento efectivo contra o novo coronavírus, embora muitos ainda a considerem uma opção mágica inútil, e em até uma opção perigosa.

O Presidente do Madagáscar, AndryRajoelina, apresentou a Artemísia como uma panaceia africana que poderia interromper, muito antes das futuras vacinas ainda em desenvolvimento, a pandemia.

Convencido de que poderia “mudar a história”, Rajoelina distribuiu a bebida à base de artemísia ao seu povo e depois ao continente. Senegal, Guiné Equatorial, Níger, Tanzânia, Comores e Rwanda são alguns dos países que aceitaram, com entusiasmo, algumas caixas dessa erva para chá, chamado Covid-Organics, para imediatamente administrar aos seus pacientes infectados pelo vírus.

No Madagáscar, o Covid-Organics teve grande sucesso e o país surpreendeu o Mundo pelo baixo número de casos. Outro exemplo análogo é o Rwanda. Paul Rabary, ex-ministro malgaxe da Educação, afirmou a propósito que “os chás de ervas fazem parte dos medicamentos tradicionais e da nossa cultura”. Ele mostrou-se convencido de seus benefícios. No Senegal, a artemísia é bastante conhecida. É comercializada com o rótulo de “O Leão Verde”. As vendas do produto chegaram a duas mil unidades por dia. Farmacêuticos do país registaram rotura de stock em poucos dias.

Até ao momento, nenhum estudo clínico confirmou a eficácia curativa ou mesmo preventiva da artemísia contra o coronavírus e a OMS) e o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) insistiram na necessidade de validação científica dos remédios locais.

Mesmo no Madagáscar, as dúvidas persistem. Stéphane Ralandison, reitor da escola médica de Toamasina, alertou contra os métodos “não muito científicos” que levaram ao lançamento do chá.

Em relação à cannabis, cientistas de uma universidade do Canadá afirmaram, num artigo publicado no portal Preprints,ter identificado capas (pelo menos 13) de cannabis sativa, substância presente na planta, que poderiam ser usadas para ajudar na prevenção e no tratamento da Covid-19.

Estudos realizados por uma equipa da Universidade de Lethbridge, liderada pelo professor de Biologia Igor Kovalchuk, foram concentrados em determinados extratos de erva com efeito sobre as proteínas ACE2 e TMPRSS2, que funcionam como porta de entrada para o SARS-CoV-2 nas células hospedeiras.

Entretanto, o estudo sobre o uso da cannabis no tratamento da Covid-19 ainda não foi revisto nem validado pela comunidade científica e o próprio professor Kovalchuk, afirmou que é preciso olhar com atenção para todas as alternativas de tratamento para a doença:

“Dada a actual situação epidemiológica terrível e em rápido desenvolvimento, todas as oportunidades e caminhos terapêuticos possíveis precisam de ser considerados”, disse.

Diante da procura por uma vacina e por métodos de tratamento adequados à Covid-19, a busca por novas drogas é incessante, assim como por formas como elas devem ser ministradas.

Ouvido pelo Jornal de Angola, um médico afirmou, em conversa informal, que, no actual momento, em que todos procuram informações, sem uma resposta cientificamente comprovada, é preciso ter o máximo cuidado com o que se lê.