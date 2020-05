Mundo

Conselho Central da FIBA confirma datas de disputa

António Ferreira

O Mundial FIBA' 2023, o primeiro da história com 32 selecções nacionais, disputa-se de 25 de Agosto a 10 de Setembro de 2023, nas Filipinas. O Conselho Central da FIBA confirmou as datas da competição, cuja fase de grupos decorrerá em três países, designadamente Filipinas, Indonésia e Japão, após consulta com os anfitriões e uma recomendação da Comissão de Competições.

Fotografia: DR

A fase final do Mundial'2023 terá lugar na cidade de Manila, Filipinas, com as 32 equipas nacionais qualificadas a jogarem num formato semelhante ao adoptado para a Campeonato do Mundo de Basquete-bol de 2019, na China, o maior evento da FIBA até hoje, realizado em oito cidades, com vitória da Espanha sobre a Argentina, por 95-75.

Com o sucesso do Sistema de Competição da FIBA, implementado em 2017, o processo de qualificação para o Campeonato do Mundo FIBA 2023 incluirá seis janelas, durante um período de 15 meses, nas quatro regiões de África, Américas, Ásia/Oceânia e Europa, respectivamente.



O caminho para a Campeonato do Mundo de 2023, a ter lugar na Indonésia, Japão e Filipinas, começou em Fevereiro de 2020, com o início das pré-eliminatórias europeias que qualificarão oito equipas para as eliminatórias europeias. De acordo com o sorteio Portugal joga contra o Chipre, Bielorrússia e Albânia na primeira fase de apuramento, que conta com dois grupos de quatro equipas, com os dois primeiros a garantirem as vagas para a fase seguinte.

Nessa fase, as qualificadas juntam-se às oito equipas provenientes da fase de apuramento para o EuroBasket'2021, apurando-se oito para a última fase de acesso ao Mundial.



Nessa derradeira etapa, as 24 selecções qualificadas para o EuroBasket'2021 também entram na disputa. As pré-eliminatórias nas Américas qualificam quatro equipas para as eliminatórias.



A qualificação para a Campeonato do Mundo de Basquetebol FIBA´'2023 ocorrerá de Novembro de 2021 a Fevereiro de 2023, com 80 equi-pas nacionais a competir por uma vaga no Mundial. A primeira janela de qualificação será disputada a partir de Novembro.



O apuramento segue o Sistema de Competição Na-cional por Equipas Masculinas da FIBA, que define o caminho para todas as principais competições masculinas da FIBA.



O formato de qualificação permanecerá inalterado, com seis janelas, com a primeira janela a ser disputada de 22 a 30 de Novembro de 2021.

A segunda está agendada para o período de 21 de Fevereiro a 1 de Março de 2022. Eis, as datas das demais janelas: terceira de 27 de Junho a 5 de Julho de 2022; quarta- de 22 a 30 de Agosto de 2022, quinta: 7 a 15 de Novembro de 2022 e sexta (20 a 28 de Fevereiro de 2023).