Conselho de Segurança da ONU quer reunião com António Guterres

Girabola: FAF afasta decisão do título do campeonato na secretaria

A Federação Angolana de Futebol (FAF) não prevê, para já, a criação de cenários que permitam a atribuição antecipada do título do Girabola Zap, caso as autoridades de Saúde decidam prolongar as medidas de prevenção contra a pandemia do Covid-19. Quem o diz é Rui Costa, secretário-geral do órgão reitor da modalidade no país.