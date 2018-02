Mundo

Conselho de Segurança debate trégua na Síria

O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se ontem à porta fechada para debater um cessar-fogo humanitário de um mês na Síria, informaram fontes diplomáticas.

A Suécia e o Koweit pediram a reunião do organismo máximo da ONU quarta-feira, num momento em que decorriam fortes combates entre forças do Governo sírio e rebeldes na cidade de Guta Oriental, controlada pela rebelião.

O coordenador humanitário da Organização das Nações Unidas para a Síria, Panos Moumtzis, pediu uma trégua de um mês para permitir que a ajuda humanitária chegue aos civis de Guta Oriental.

Mais de 13,1 milhões de sí-rios precisam de ajuda humanitária, incluindo os 6,1 milhões de deslocados no interior do país.

Os Presidentes russo, Vladimir Putin, e turco, Recep Tayyip Erdogan, acordaram ontem, via telefone realizar em breve em Istambul uma cimeira Turquia, Rússia, Irão sobre a Síria, segundo fontes da Presidência turca, informou a Reuters.

Nesta conversa telefónica, “foi decidido realizar a se-gunda cimeira (depois da de Sochi, em Novembro) entre a Turquia, a Rússia e o Irão, em Istambul”, disseram as mesmas fontes.

Um alto funcionário turco disse que a data da reunião será fixada em breve.

Entretanto, a televisão estatal síria classificou ontem co-mo “agressão” os bombardeamentos da coligação anti-extremista liderada por Washington no leste do país, formou a AFP.

Dezenas de combatentes morreram na operação.