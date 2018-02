Mundo

Conselho de Segurança decide acordo de cessar-fogo

Victor Carvalho

Com o atraso de algumas horas em relação ao que estava inicialmente previsto, os 15 membros do Conselho de Segurança votaram e aprovaram por unanimidade o estabelecimento de um cessar-fogo humanitário de um mês na Síria.

Civis da região de Ghouta Oriental são usados como escudos humanos pelos rebeldes

Fotografia: ABDULMONAM EASSA | afp

O projecto aprovado na madrugada de ontem foi apresentado pelo Kuwait e pela Suécia e vai permitir o acesso para que organizações humanitárias possam levar ajuda e retirar doentes e feridos das zonas mais recentemente atingidas pela guerra, desde logo Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco e considerado o último grande bastião da oposição ao Governo sírio.

Os líderes dos Governos russo, alemão e francês encontraram-se ontem para estabelecer entendimentos para que o cessar-fogo humanitário de 30 dias tenha um carácter mais abrangente e prolongado de modo a que se possa mesmo transformar em “tréguas” extensíveis a todo o território sírio.

Ghouta Oriental está localizada num enclave cercado desde 2013 pelas forças leais ao Presidente Bashar al-Assad e, segundo organizações humanitárias, está a passar por uma grave crise marcada pela falta de alimentos e de condições para tratar doentes e feridos.

Na sequência da aprovação da resolução, Nikky Hailey, embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, considerou que o documento marca “um momento de união” no Conselho de Segurança que os membros daquele órgão de decisão têm de “preservar para lá dos 30 dias” previstos para o cessar-fogo. “Esperamos que esta resolução seja um momento de viragem em que a Rússia se junte a nós na tentativa de alcançar a estabilidade política neste conflito”, referiu a representante norte-americana.

O embaixador do Reino Unido lembrou que demorou “demasiado tempo” aos 15 países para chegarem a um acordo e que isso teve um preço. “Enquanto estivemos a discutir sobre vírgulas, têm morrido mais civis”.

O representante russo nas Nações Unidas disse por sua vez que os Estados Unidos não se podem aproveitar do drama humanitário para tentar alterar a ordem institucional no país condenando aquilo que diz ter o apoio que Washington está a dar a grupos terroristas para tentar derrubar o Presidente sírio.



Texto humanitário

“Este é um texto humanitário”, referiu após a votação o embaixador da Suécia, um dos países que esteve na origem do projecto de resolução que tem o propósito de permitir a “entrega regular de ajuda humanitária e a retirada dos feridos e doentes em situação crítica”, disse o diplomata.

Por imposição da Rússia, não estão abrangidos pelo cessar-fogo grupos como o Estado Islâmico, a Frente Al Nusra e outras organizações islamitas designadas como terroristas pelo Conselho de Segurança. Em contrapartida, foi recusada a inclusão de uma outra obrigação que pretendia que qualquer comboio humanitário, para ter acesso às áreas críticas, tivesse de ser aprovado pelo Governo sírio. Uma outra alteração ao texto inicial tem a ver com o prazo para a entrada em vigor do agora aprovado cessar-fogo. De um inicial prazo de “72 horas após a adopção da resolução”, ficou estabelecido um genérico “sem demora”, não se fixando uma fronteira temporal exacta para a cessação dos combates.

Esta lacuna, ou concessão por uma das partes, fez com que ontem o enclave onde está localizado Ghouta continuasse a ser bombardeado pela aviação governamental, o que não contrariando do ponto de vista formal o espírito do cessar-fogo, não deixa de lhe retirar o efeito prático e as consequências que lhe estão subjacentes.



Guterres saúda trégua

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, congratulou-se com a resolução aprovada pelo Conselho de Segurança sobre a trégua humanitária na Síria e pediu que a mesma seja adoptada imediatamente.

“O Secretário-Geral apoia a resolução que exige a cessação das hostilidades por pelo menos 30 dias”, afirmou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, em comunicado. O porta-voz enfatizou que Guterres espera que a resolução, que visa facilitar a provisão de ajuda e a retirada dos feridos e doentes, “seja implementada de imediato” e assinalou que a ONU está preparada para fazer a sua parte.

Os civis são quem mais sofrem em Ghouta e Afrin

A operação sobre a região de Ghouta, último enclave nas mãos das milícias da oposição na área de Damasco, iniciou-se no passado dia 18 e segundo números divulgados sábado pelo Observatório Sírio dos Direitos do Homem (OSDH), terão até agora morrido mais de 500 civis, dos quais 123 crianças, registando-se ainda 2400 feridos, disse à AFP o director do da organização, Rami Abdel Rahmane.

Toda a área de Ghouta está cercada pelas forças governamentais desde 2013, verificando-se uma crescente penúria de alimentos e de medicamentos.

Nela vivem mais de 400 mil pessoas que o Governo de Damasco considera estarem a ser usadas como escudos humanos pelos rebeldes.

Os diferentes grupos que controlam a região negam isso, mas a presença efectiva de organizações islamitas, como o Estado Islâmico e a Frente Al Nusra, sugerem que aquelas acusações têm toda a razão de ser. Desde o início da ofensiva militar , os grupos rebeldes têm ripostado com disparos de morteiro sobre as áreas da capital síria em poder das forças governamentais. Segundo a imprensa local, em consequência destes disparos terão morrido 27 pessoas.

O cessar-fogo humanitário agora aprovado pelo Conselho de Segurança vai ajudar também a população que vive na região de Afrin, que enfrenta uma série de bombardeamentos por parte da artilharia e da aviação turca.

A “Operação Ramo de Oliveira”, que acaba de completar um mês, tem por aparente objectivo derrotar as forças curdas do YPG que controlam o cantão de Afrin, de modo a colocar o território sob controlo de grupos da oposição controlados por Ancara.

A invasão terrestre já permitiu à Turquia conquistar a quase totalidade do terreno junto à sua fronteira e conseguir, nalguns locais, avanços que chegam aos oito quilómetros. Enfrenta, porém, a forte resistência do YPG que no dia 20 foi reforçada com militares do Governo sírio, com um comboio de 20 veículos a entrar em Afrin apesar de um ataque da artilharia turca.

O exército turco sofreu 32 baixas mortais e quase 200 feridos durante o primeiro mês de operações, a que se somam perto de 200 mortos nos grupos de rebeldes e entre 200 e 400 combatentes e civis curdos.

Além de Afrin, a Turquia tem montado postos de observação na província de Idlib, para travar o avanço do regime no maior bastião da oposição. Tal levou ao abrandar das operações em Idlib e permitiu ao Governo deslocar forças de choque para os arredores da capital.

Na quinta-feira o enviado especial da ONU para a Síria frisou a necessidade urgente de um cessar-fogo que trave o bombardeamento de Ghouta Oriental e os ataques de morteiro contra Damasco.