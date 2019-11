Mundo

Conservadores austríacos negoceiam coligação com os Verdes

O líder dos conservadores austríacos, Sebastian Kurz, anunciou, ontem, que o Partido Popular Austríaco (ÖVP, centro-direita) vai negociar com os Verdes a formação de uma coligação, na sequência das legislativas antecipadas de 29 de Setembro. Kurz, 33 anos, anunciou o início do que considerou “um processo desafiante”de negociações, depois de longas conversas exploratórias, e escusou-se a adiantar quanto tempo podem demorar.

Fotografia: DR

O ÖVP venceu as eleições com 37,5 por cento dos votos, com 71 deputados, mas ficou aquém da maioria e é obrigado a encontrar um parceiro de Governo. Fora de causa ficou, desde logo, uma reedição da coligação com o Partido da Liberdade

da Áustria (FPÖ, extrema-direita), que obteve 16,1 por cento, menos dez pontos percentuais que em 2017.Entre a maioria dos analistas, ganhou peso a hipótese de uma coligação com os Verdes, que quadruplicaram a votação, alcançando os 13,9 por cento (26 deputados), e regressaram ao Parlamento depois de dois anos de ausência. Possíveis negociações entre os dois partidos adivinham-se difíceis, quer pela linha dura anti-imigração que Kurz assumiu, ao governar com a extrema-direita, quer pela oposição à criação de uma taxa de carbono, uma das medidas no topo da agenda dos ecologistas.