Mundo

Conservadores garantem assumir novo Parlamento

Os iranianos vão amanhã às urnas para renovar o Majlis (Parlamento), numa votação cujos resultados podem antecipar-se com a previsível vitória dos conservadores, após a invalidação de milhares de candidatos reformistas e moderados.

Iranianos vão avaliar as políticas do actual Executivo, num momento de tensão com os EUA

Fotografia: DR



Os cerca de 57 milhões de eleitores vão ainda eleger os substitutos dos membros da Assembleia de Peritos que, entretanto, morreram.

A Assembleia de Peritos tem como funções nomear, supervisionar e eventualmente demitir o Guia Supremo.

Várias instituições da República Islâmica do Irão são nomeadas, directa ou indirectamente, pelo Guia Supremo, principal decisor do país. Mas o Parlamento e a Assembleia de Peritos são eleitos em sufrágio universal.

O Parlamento redige a legislação, ratifica tratados internacionais e aprova o orçamento de Estado.

As minorias religiosas reconhecidas pela Constituição têm cinco representantes no Parlamento: um pelos zoroastras, um pelos judeus, um pelos cristãos assírios e caldeus, dois pelos cristãos arménios.

O Parlamento vota as leis e dispõe do poder de aprovar e questionar os ministros e o Presidente da República.

Os 290 eleitos renovam o mandato de quatro em quatro anos. Os eleitores iranianos vão ainda eleger sete membros (do total de 88) da Assembleia de Peritos, vagas por morte do titular nos últimos quatro anos.

A Assembleia de Peritos pode desempenhar um papel central no momento da sua renovação, agendada para 2024, devido à idade do ayatollah Ali Khamenei, o Guia Supremo, que tem 80 anos.

Todos os iranianos com pelo menos 18 anos, titulares de cartão de cidadão válido, estão inscritos para votar.

Os candidatos estão empenhados numa campanha eleitoral de uma semana nos seus círculos eleitorais, e que termina hoje.

As assembleias de voto deverão abrir às 8h00 locais e encerrar 10 horas depois, esperando-se que a votação seja prolongada caso as autoridades considerarem ser necessário.

Quem são os candidatos

No Irão, os candidatos provêm, geralmente, de dois campos políticos: reformadores e conservadores. Mas, a desqualificação de milhares de candidatos reformadores leva a que nestas eleições a corrida aos lugares do Parlamento seja essencialmente entre conservadores e ultraconservadores.

Os conservadores opõem-se a que o Irão saia do acordo nuclear firmado em 2015 com os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Reino Unido -, e a Alemanha, ameaçado de implosão depois de os Estados Unidos se terem retirado em 2018.

Por seu lado, os ultraconservadores rejeitam o acordo desde o início e opõem-se a qualquer negociação com o Ocidente. Para as de amanhã, o Conselho Guardião da Constituição, dominado pelos ultraconservadores, um órgão poderoso encarregado de supervisionar as eleições no Irão, invalidou cerca de 7.200 candidatos (num total de 14.500) maioritariamente reformadores e moderados, o que suscitou críticas do Presidente da República Hassan Rohani e dos seus aliados.

O elevado número de candidatos desqualificados suscita a preocupação de que possa contribuir para a abstenção, que tradicionalmente favorece os ultraconservadores.