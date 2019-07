Mundo

Conservadores recebem boletins para escolher o sucessor de May

A maioria dos 160 mil militantes do partido Conservador começou ontem a receber os boletins para escolher entre Boris Johnson ou Jeremy Hunt um novo líder, o qual também vai suceder Theresa May à frente do Governo britânico.

Boris Johnson (na foto) concorre com Jeremy Hunt

Fotografia: DR

A distribuição do correio feita ontem no Reino Unido garante que muitos dos conservadores possam tomar a decisão durante este fim-de-semana e devolver o voto postal no envelope com porte pago nos próximos dias, embora tenham mais duas semanas para o fazer.

O boletim de voto tem de chegar aos serviços do partido até às 17h00 do dia e 22 (mesma hora em Angola) para ser contabilizado, sendo o vencedor anunciado no dia seguinte. Uma sondagem feita pelo portal Conservative Home publicada na sexta-feira feita entre cerca de 1.500 eleitores dava a Boris Johnson uma larga vantagem, com 67 por cento das preferências de voto, contra 29 por cento de Jeremy Hunt.

Antes, a empresa Survation tinha apontado para um estreitamento da diferença nas intenções de voto entre os dois candidatos após uma discussão conjugal entre Johnson e a namorada que foi noticiada na imprensa.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson é favorecido pelos conservadores eurocépticos por ter sido um dos principais críticos de Theresa May e do plano para o “Brexit” desde a demissão do cargo, no ano passado. Antes de ter sido “Mayor” de Londres durante dois mandatos, entre 2008 e 2016, já era uma personalidade reconhecida pelas participações em programas televisivos, mas ganhou ainda mais destaque como uma das caras da campanha pela saída da União Europeia (UE) no referendo de 2016.

Já o actualmente chefe da diplomacia britânica, Jeremy Hunt, tem-se destacado por ser um membro constante dos Governos conservadores desde 2010, primeiro responsável pela pasta da Cultura e depois da Saúde, tendo substituído Johnson em 2018.