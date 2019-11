Mundo

Conservadores superam trabalhistas nas sondagens

O Partido Conservador, do Primeiro-Ministro britânico Boris Johnson, tem uma vantagem de 17 pontos sobre o Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn, segundo uma sondagem YouGov. Os britânicos vão às urnas no próximo dia 12 de Dezembro.

O partido do Primeiro-Ministro (à esquerda) aparece à frente em todas as sondagens eleitorais

Fotografia: DR

Outra sondagem, da Opinium Research, dá uma diferença de 16 pontos entre os dois partidos. O apoio para os “Tories”(conservadores) é de 44 por cento, mais três pontos percentuais do que na semana anterior, enquanto o do “Labour” (Trabalhista) caiu um ponto para os 28. Os liberais-democratas têm 14 (também caíram um ponto) enquanto o Partido do Brexit se mantém nos 6 por cento.

Johnson continua a ser o candidato mais popular a Primeiro-Ministro: 35 por cento dos inquiridos pela Opinium Reseatch acreditam que seria o melhor chefe do Governo, menos três pontos percentuais do que no período anterior. No caso de Corbyn, 20 por cento dizem que seria o melhor inquilino do número 10 de Downing Street, mais dois pontos do que na última sondagem.

Já no caso da YouGov a diferença é ainda maior: 44 por cento acredita que Johnson seria o melhor Primeiro-Ministro, frente a 22 que acreditam que seria Corbyn.

O “Brexit”, que esteve previsto para 31 de Outubro, é o tema que marca as eleições. Entre os eleitores que defendem o “Brexit”, o Partido Conservador é a escolha no momento de votar, segundo a Opinium Research. Sete em dez (69 por cento) destes eleitores optam pelo partido de Boris Johnson, mais 13 pontos percentuais do que em meados de Outubro e muito do que os meros 21 por cento que diziam o mesmo em meados de Maio.

“Nos últimos seis meses, os conservadores consolidaram a posição entre os eleitores que querem sair da União Europeia. Especialmente desde que Boris Johnson se tornou Primeiro-Ministro, semana após semana, temos reparado que há mais destes eleitores que querem o “Brexit” a seguir os conservadores”, indicou o investigador da Opinium, James Crouch, em relação aos resultados. É a terceira vez em dois meses que os “Tories” têm uma vantagem de 16 pontos.

Johnson disse numa entrevista ao “The Telegraph” que todos os candidatos conservadores se comprometeram a apoiar o acordo de “Brexit”. “Todos os 635 candidatos conservadores que concorrem nestas eleições, todos e cada um deles, prometeram-me que se forem eleitos vão votar no Parlamento para passar o meu acordo de “Brexit” para podermos acabar com esta incerteza e finalmente sair da União Europeia”, afirmou.

Primeiro debate amanhã

A sondagem mostra ainda que os eleitores estão principalmente atentos aos debates, o primeiro dos quais já amanhã, na ITV. 41 por cento dos inquiridos disseram que provavelmente iam assistir, com 42 a dizer o mesmo em relação ao frente a frente na BBC, a 6 de Dezembro. Há ainda outros dois debates, o da Sky News, no dia 28 de Novembro, e outro da BBC, a 29.

A Opinium questionou 2008 pessoas online entre 13 e 15 de Novembro, depois do Partido do Brexit ter anunciado que não iria concorrer em várias circunscrições eleitorais onde os conservadores ganharam nas últimas eleições.