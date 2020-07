Conservadores vencem legislativas na Croácia

Árbitros e instrutores participam em seminário

Os árbitros e os instrutores de karaté-dó participam no final deste mês, a um seminário promovido pela Associação Provincial de Luanda da modalidade (APKL), no quadro do programa de acção do ciclo 2020-2024. A acção formativa decorre nas instalações do Desportivo da Banca, no bairro da Maianga.