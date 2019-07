Mundo

Constitucional valida deputados da oposição

O Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo (RDC) validou quinta-feira vários deputados da oposição que tinham sido suspensos em Junho, causando um aumento da tensão política no país, noticiou hoje, a Agência France Press.

Fotografia: DR

Numa decisão que surpreendeu muitos observadores, o Tribunal Constitucional, composto por juízes próximos do ex-Presidente Joseph Kabila, repescou 19 dos 23 deputados da oposição suspensos, segundo os acórdãos divulgados hoje. O Tribunal Constitucional rectifica assim as decisões divulgadas em Junho, que invalidavam as funções dos parlamentares da oposição, três meses após a tomada de posse na Assembleia Nacional.

O Tribunal não reabilitou os mandatos do artista Jean Goubald Kalala e de Clement Muza, de Kinshasa, bem como de Faustin Kwakwa e Vital Sunzu, ambos do Sudeste do país.

“Precisámos de um envolvimento directo do Presidente Tshisekedi para a reabilitação daqueles deputados, porque é em seu nome que os acórdãos são feitos”, disse em Anadolu, Cherubin Okende, porta-voz de Moise Katumbi, coordenador da oposição reunida no seio da coligação Lamuka.

Notícia em desenvolvimento ...