Mundo

Constituição provoca embaraços políticos

O processo unilateral de revisão da Constituição iniciado pelo Governo do Burundi só vai comprometer o fim da crise em que o país está mergulhado desde a eleição do Presidente Pierre Nkurunziza para um terceiro mandato, em violação do Acordo de Arusha, indica um comunicado do Serviço Europeu para Acção Externa (SEAE).

Processo de paz no Burundi pode "descarrilar" com a revisão da Constituição

Fotografia: Stringer | afp

Após o fracasso da mediação organizada em Arusha pela Comunidade dos Estados da África Oriental (EAC), para uma saída da crise no Burundi, a União Europeia (UE) pede o relançamento do diálogo político interburundês, como única via possível para estabelecer uma solução duradoura à crise, indica a nota do SEAE enviada sexta-feira à imprensa, em Bruxelas. Para a UE, a abertura dum processo de revisão constitucional unilateralmente, pelo Governo, envolve vários riscos e “está em contramão dos esforços de concertação e pode levar ao abandono das principais disposições-chaves do Acordo de Paz de Arusha, que continua a ser o principal instrumento capaz de levar à paz e à estabilidade no Burundi e na região”.

No seu comunicado, a União Europeia reitera o seu pleno poio à mediação liderada pelo ex-Presidente tanzaniano e a actual facilitador, Benjamin Mkapa, pelo excelente trabalho.