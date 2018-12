Mundo

Contagem dos votos dá vantagem a Andry Rajoelina

Os resultados parciais das eleições presidenciais em Madagáscar dão vantagem a Andry Rajoelina sobre o rival Marc Ravalomanana, num clima marcado por acusações de fraude de ambas partes.

Fotografia: DR

O resultado provisório, divulgado pela Comissão Eleitoral (CENI), após a contagem de perto de 1,7 milhões de votos dos cerca de dez milhões de eleitores inscritos, dava 54,85 por cento dos sufrágios a Rajoelina, claramente à frente de Ravalomanana que obteve 45, 15 por cento. A publicação destas primeiras tendências surge depois dos dois candidatos proclamarem vitória logo no final do dia da votação.

Na primeira volta, o ex-publicitário e DJ Andry Rajoelina, de 44 anos, obteve 39,23 por cento de votos, enquanto Ravalomanana, de 69, proprietário de uma fábrica de produção de leite, tinha conseguido 35,35. Os resultados finais serão oficialmente divulgados antes do final do ano.