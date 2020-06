Mundo

Contágios disparam na Alemanha

Com vários surtos locais e a agitação social a aumentar, a Alemanha regista um forte crescimento de novos contágios. O Instituto Robert Koch estima que actualmente em cada 100 pessoas que contraem o vírus outras 288 serão infectadas.

Em recessão, a Alemanha prepara o caminho para a retoma, mas as coisas não estão a ser facilitadas pelo surgimento de novos surtos de infecção pela Covid-19.

De acordo com o Diário de Notícias, a taxa de reprodução do novo coronavírus da Alemanha teve um forte crescimento, com um salto para 2,88 no domingo, ante 1,79 no dia anterior, anunciaram as autoridades de saúde. Esta taxa mostra que as infecções estão a subir acima do nível necessário para conter a doença a longo prazo.

O aumento de casos faz que seja equacionada a possibilidade de serem renovadas as restrições à actividade na maior economia da Europa, o que representaria um golpe para um país que até agora tem sido amplamente visto como bem-sucedido em conter a propagação do novo coronavírus e manter o número de mortes relativamente baixo.

Como a própria chanceler Angela Merkel já explicou aos alemães, para manter a pandemia sob controlo, a Alemanha precisa que a taxa de reprodução se situe abaixo de um. A taxa de 2,88, publicada pelo Instituto Robert Koch para a saúde pública, significa que de 100 pessoas que contraem o vírus, outras 288 serão infectadas.

Angela Merkel era a favor da manutenção de medidas de confinamento por mais tempo, mas acabou por diminuir gradualmente as restrições nas últimas semanas após a pressão de políticos regionais para a retoma da economia.

O país já está a lutar para obrigar as pessoas a seguir as regras de isolamento nos locais onde foram impostas. No fim de semana, as autoridades de Goettingen precisaram da Polícia de choque para impor medidas de quarentena. Houve confrontos, lojas pilhadas e muito vandalismo.

A violência começou no sábado, quando um grupo de residentes tentou atravessar uma barreira de metal instalada para conter as 700 pessoas que moram no complexo residencial e impedir o contágio.

Foram atiradas pedras e pedaços de madeira aos agentes de segurança, disse o chefe da Polícia Uwe Luehring a repórteres no domingo. Os habitantes do prédio ficaram em quarentena na quinta-feira, depois de dois moradores testarem positivo à Covid-19. Na sexta-feira, 120 pessoas que residem no prédio foram diagnosticadas com a doença.

Na Renânia do Norte-Vestfália, mais de 1.300 pessoas que trabalhavam num matadouro em Guetersloh testaram positivo ao coronavírus, quando na sexta-feira eram 803 as infecções.

Isto levou a que o estado regional colocasse 7.000 pessoas em quarentena e tivesse encerrado jardins de infância e escolas. “Não posso excluir um confinamento mais amplo”, disse o líder do governo da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet, à televisão alemã ZDF no domingo, de acordo com a agência Reuters.

Nas últimas semanas têm ocorrido surtos em lares, hospitais, instituições para requerentes de asilo e refugiados, em fábricas de processamento de carne e empresas de logística, entre trabalhadores sazonais da colheita e em conexão com eventos religiosos, informou o Instituto Robert Koch.

A taxa de 2,88 foi um salto de 1,06 em relação a sexta-feira, com base nos dados médios móveis de quatro dias do instituto, que reflectem as taxas de infecção de uma a duas semanas atrás. Com base na média de sete dias, as taxas de infecção aumentaram para 2,03, disseram os especialistas do Robert Koch, acrescentando que uma leitura precisa dos padrões de longo prazo levará alguns dias.