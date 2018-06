Mundo

Conte empossado primeiro-ministro

O jurista Giuseppe Conte prestou ontem juramento como novo primeiro-ministro de Itália perante o Chefe de Estado, Sergio Mattarella, apoiado pelo Movimento Cinco Estrelas (M5S, anti-sistema) e a Liga (extrema direita).

Chefe de Estado felicitou Giuseppe Conte

Fotografia: DR

Giuseppe Conte foi seguido pelos vice-presidentes, o líder do M5S, Luigi di Maio, também ministro do Desenvolvimento Económico e do Trabalho, e do da Liga, Matteo Salvini, que assume a pasta do Interior.

O acto foi depois seguido por 18 ministros.

Todos eles afirmaram perante Mattarella: “juro ser fiel à República, observar lealmente a Constituição e as leis e exercer as minhas funções a favor do interesse exclusivo da nação.”

Os líderes do Movimento 5 estrelas (M5S) e da Liga anunciaram na quinta-feira que estavam reunidas “todas as condições” para formarem um governo de unidade nacional depois do impasse político de cerca de dois meses desde as legislativas e que ameaçava a convocação de novas eleições. “Foram reunidas todas as condições para um governo político M5S/Liga”, anunciaram Luigi di Maio e Matteo Salvini num comunicado divulgado pelo M5S.