Continente africano com mais de 232 mil casos e 6.200 mortes

Uíge: Via Sanza Pombo/Buengas ameaçada por ravinas

Ao todo, 70 ravinas de grandes dimensões, podem cortar a circulação no troço Sanza Pombo/ município do Buengas, província do Uíge, num percurso de cerca de 95 quilómetros, casos as autoridades competentes não intervenham nos próximos dias.