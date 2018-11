Mundo

Controlo governamental cai para nível mais baixo

O controlo governamental do Afeganistão caiu nos últimos meses para o nível mais baixo, com os serviços de segurança a sofrerem perdas recordes, revela um novo relatório divulgado ontem em Cabul.

Cabul continua a enfrentar sérias dificuldades de segurança

Fotografia: DR

Desde que os relatórios trimestrais começaram em Novembro de 2015, para avaliar o controlo do Governo afegão por distrito, este diminuiu 16 pontos percentuais, os distritos onde se regista contestação aumentaram 11 pontos e aqueles sob a influência ou controlo dos insurgentes aumentaram 5,5, segundo o relatório do inspector-geral para a Reconstrução do Afeganistão. Este relatório trimestral, o 41º, mostra a contínua fragilidade dos serviços de segurança afegãos e a resiliência dos extremistas islâmicos talibãs após 17 anos de guerra.

Dos 407 distritos administrativos do país, o Governo afegão controlava 226 em 31 de Julho, ou seja, 55,5 por cento do território. Estes números caíram um pouco em relação ao trimestre anterior (56,3 por cento), mas diminuíram acentuadamente em relação ao território controlado pelo Governo no ano anterior (56,7 por cento).