Mundo

“Conversações com a Coreia estão num bom caminho”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou ontem que as conversações sobre desnuclearização com a Coreia do Norte estão “a correr bem” e criticou os democratas e os media que questionaram o progresso das negociações.

Presidente dos EUA, Donald Trump

Fotografia: DR

“As conversas com a Coreia do Norte estão a correr bem! Enquanto isso, não há lançamento de ‘rockets2’ nem testes nucleares durante oito meses”, escreveu Trump no Twitter.

“Toda a Ásia está entusiasmada. Só o partido da oposição, que inclui as notícias falsas, se queixa. Se não fosse eu, estaríamos agora em guerra com a Coreia do Norte”, acrescentou.

Trump reuniu-se com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, a 12 de Junho em Singapura. Desde então, não foi anunciado um calendário nem as modalidades do desmantelamento do arsenal nuclear norte-coreano.