Coordenador da Renamo suspende o mandato

O coordenador da Comissão Política da Renamo, principal partido da oposição de Moçambique, suspendeu ontem o mandato de deputado, informou a presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo.

Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo

Fotografia: DR

O deputado já não assistia às sessões da Assembleia da República desde que substituiu, em Maio, o falecido líder da organização, Afonso Dhlakama.

Verónica Macamo disse ontem, durante a sessão plenária do órgão, que Ossufo Momade pediu para se afastar temporariamente do seu assento parlamentar.

O líder interino da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) foi substituído no Parlamento pela deputada suplente do partido, Essa Misé.

Ossufo Momade foi indicado coordenador da Comissão Política da Renamo em Maio, substituindo interinamente Afonso Dhlakama na liderança do partido, até à eleição de um novo presidente.

Após a sua indicação como coordenador interino, Momade, general na reserva, passou a viver na serra da Gorongosa, onde está a principal base do braço armado da Renamo.

O partido anunciou no início deste mês que vai realizar um congresso electivo até ao início do próximo ano, não havendo ainda candidatos conhecidos à sucessão de Afonso Dhlakama.