Corbyn pede desculpa pela derrota eleitoral

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, pediu, ontem, desculpa aos eleitores pela derrota nas eleições de quinta-feira, em que perderam 59 assentos, em grande parte para os conservadores.

Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista britânico, assume abertamente derrota nas eleições

Ao conseguir apenas 203 lugares no Parlamento, o número mais baixo desde 1935, Corbyn anunciou que iria renunciar no próximo ano, tempo necessário para se iniciar “um período de reflexão” e realizar um congresso que escolha o seu sucessor na liderança.

Numa carta aberta, publicada pelos jornais “Sunday Mirror” e “The Observer”, o líder social-democrata pediu, ontem, desculpas e assumiu a responsabilidade de o partido “não ter atingido” a aspiração de chegar ao Governo.

“O resultado foi um golpe para todos aqueles que precisam desesperadamente de uma mudança real no nosso país”, escreveu.

Corbyn disse ainda estar disposto a recuperar a confiança dos eleitores trabalhistas que, em redutos tradicionais como o Norte da Inglaterra e a região de Gales, optaram por Boris Johnson por desejarem sair da União Europeia.

“Vamos aprender as lições dessa derrota, principalmente ouvindo os eleitores trabalhistas que perdemos ao longo da vida nas comunidades da classe trabalhadora do Reino Unido”, disse.