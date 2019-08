Mundo

Coreia do Norte confirma o lançamento de projécteis

A Coreia do Norte confirmou, ontem, o lançamento de dois projécteis, um teste “bem-sucedido” que foi novamente supervisionado pelo líder Kim Jong-un, informou a agência de notícias norte-coreana KCNA.

Fotografia: DR

Numa declaração em que elogiou o trabalho dos cientistas do país para o rápido desenvolvimento da arma, sobre a qual não deu mais detalhes, Kim apontou que o objectivo é “construir uma defesa que tenha capacidades militares invencíveis, que ninguém se atreva a provocar e seguir o fortalecimento” do poderio militar norte-coreano.“Todos se devem lembrar que é o objectivo central do partido e a firme vontade de ter uma força forte para impedir qualquer força de provocar-nos”, afirmou Kim, segundo a KCNA. As informações foram divulgadas 24 horas depois de Seul ter denunciado a operação.