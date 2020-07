Mundo

Coreia do Norte descarta diálogo

A primeira vice-ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son-hui, declarou, no fim-de-semana, ser desnecessário retomar as conversas com os Estados Unidos e criticou a Casa Branca por usar o que chamou de “artimanhas” para se aproximar de Pyongyang.

Líder da Coreia do Norte continua intransigente

Fotografia: DR

“É desnecessário sentar-se e conversar com os Estados Unidos, que vê o diálogo bilateral como uma ferramenta para administrar a sua crise política”, afirmou a governante norte-coreana.

Num comentário reproduzido pela agência de notícias local “KCNA”, Choe disse que não há necessidade de muita conversa entre os dois países e argumentou que a política norte-coreana não será ajustada ou alterada por “variáveis como a agenda política interna de alguém”.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un e o Presidente americano, Donald Trump, reuniram-se três vezes em 2018, a última vez em Junho do ano passado, para chegarem a um acordo visando a desnuclearização da península. Contudo, o diálogo foi inconclusivo.

A primeira vice-ministra considera que uma aproximação seria conveniente para Trump devido às eleições presidenciais americanas de Novembro deste ano, em que ele procura a reeleição diante do candidato democrata Joe Biden. Recentemente, o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que ia trabalhar para garantir uma reunião antes do pleito.

Choe acusa os EUA de usar truques para se aproximar da Coreia do Norte e alertou ser um equívoco pensar que Washington possa usar Pyongyang conforme a sua conveniência. “Já elaboramos o calendário estratégico mais detalhado para controlar a ameaça prolongada do lado americano”, concluiu.