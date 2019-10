Coreia do Norte diz estar a perder a paciência com os Estados Unidos

Belas melhor expositor na feira dos municípios

O município de Belas foi premiado como a melhor representação na Feira de Negócios dos Municípios de Luanda, que terminou, ontem, no mercado abastecedor do distrito de Cabolongo, sob o lema “ desafios agro logísticos no escoamento da produção nacional, onde apresentou uma variedade de produtos agrícolas, vestuário, cosméticos e outros.