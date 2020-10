Mundo

Coreia do Norte exibe poderio e celebra zero casos de Covid-19

Coreia do Norte realizou, neste sábado, um gigantesco desfile militar, segundo imagens veiculadas pela televisão, com milhares de soldados sem máscara, num país que fechou as fronteiras há oito meses e onde, segundo o seu líder Kim Jong-un, não há um único caso de coronavírus.

Fotografia: DR

O esperado acto faz parte das comemorações do 75º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores, no poder. Em discurso ao público, Kim comemorou que “nem uma única pessoa” tenha contraído o coronavírus no país e afirmou que deseja “boa saúde a todas as pessoas do mundo que estão a lutar contra os males deste terrível vírus”.



A emissora pública KCTV transmitiu imagens de esquadrões de soldados armados e veículos blindados, alinhados nas ruas de Pyongyang, prontos para desfilar pela Praça Kim Il-sung, em imagens nocturnas.



Nem os participantes nem o público presente usavam máscara, mas havia na praça muito menos cidadãos do que normalmente.



A transmissão começou com a imagem de um cartaz, apresentando três norte-coreanos com os símbolos da foice, martelo e pincel e o slogan “A maior vitória do nosso grande partido”.



Em geral, os desfiles norte-coreanos são encerrados com um míssil, que o Governo quer destacar no seu arsenal, e os observadores tendem a prestar especial atenção a isso, em busca de qualquer pista sobre o desenvolvimento de armas do Norte.



“Continuaremos a fortalecer o nosso Exército, para fins de autodefesa e dissuasão”, declarou o líder norte-coreano, no discurso.



De acordo com um comunicado dos chefes de Estado-Maior sul-coreanos, o desfile teria ocorrido no início da manhã de ontem, quando “sinais de uma parada militar com pessoas e equipamentos foram detectados” na Praça Kim Il-sung. Os serviços secretos sul-coreanos e americanos “acompanharam de perto o evento”, acrescentaram.



“Grande passo”



Acredita-se que a Coreia do Norte continue a desenvolver o seu arsenal, supostamente para se proteger dos Estados Unidos, após o fracasso da cimeira de Hanói com o Presidente americano, Donald Trump, em Fevereiro do ano passado.



Analistas apostam que o país está a desenvolver um novo míssil balístico submarino (SLBM) ou míssil balístico intercontinental (ICBM), capaz de atingir os Estados Unidos e escapar aos sistemas de defesa americanos.



A comemoração do aniversário do Partido dos Trabalhadores significa que a Coreia do Norte “tem uma necessidade política e estratégica de exibir algo grande”, interpretou Sung-yoon Lee, um professor coreano da Universidade Tufts, nos Estados Unidos. A demonstração de armas mais avançadas “marcará um grande passo à frente na capacidade real de ameaça de Pyongyang”, assegurou.



Ao contrário de outras ocasiões, a imprensa estrangeira não foi autorizada a assistir ao desfile e, como muitas embaixadas estão fechadas por causa do coronavírus, quase não havia observadores estrangeiros na cidade.