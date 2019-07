Coreia do Sul financia construção de casas para médicos em Moçambique

Bolsonaro diz ter "repulsa" por quem não é brasileiro

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse ter "repulsa a quem não é brasileiro". O presidente do Brasil falava sobre a intenção de revogar a protecção ambiental da Estação Ecológica de Tamoios, no litoral do Rio de Janeiro, onde fica a turística Angra dos Reis.