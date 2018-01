Mundo

Coreia do Norte decide participar nos Jogos Olímpicos de Inverno

Victor Carvalho

Num movimento político surpreendente e que poderá ter um enorme impacto para a estabilidade na região, a Coreia do Norte decidiu en­viar uma delegação de alto nível, com dirigentes, atletas e jornalistas, para partici­par nos Jogos Olímpicos de Inverno que no próximo mês decorrerão na vizinha Coreia do Sul.

Acordo entre Pyongyang e Seul pode ajudar a aliviar a tensão entre os países e permitir a retomada das reuniões entre famílias separadas pela guerra

Fotografia: Korea Pool | AFP

Esta decisão foi publicamente anunciada ontem e surge na sequência de uma última reunião realizada a semana passada entre representantes das duas Coreias.

O importante encontro ocorreu em Panmungom, uma pequena aldeia situada numa zona desmilitarizada e onde em 1953 foi assinado o armistício que colocou um ponto final nos combates que deram corpo à Guerra da Coreia.

Aproveitando a presença de uma delegação norte-coreana em território da Coreia do Sul para participar nos Jogos, segundo o ministro-adjunto da Unificação deste país, Chun Hae-Sung, irá ser proposta depois a realização de encontros para famílias separadas.

Estas reuniões poderão ter lugar no feriado do Ano Novo Lunar, em Fevereiro, a meio dos Jogos de Pyeong Chang, que decorrem entre os dias 9 e 25.

Tendo em conta a decisão da Coreia do Norte participar neste evento desportivo que terá lugar na Coreia do Sul, este país anunciou que irá equacionar uma suspensão temporária das sanções a Pyongyang, caso necessário, para facilitar a entrada de norte-coreanos no país para que possam assistir à competição olímpica e participar no encontro entre famílias separadas.

Na ocasião, Seul também propôs que os atletas das duas Coreias desfilem juntos na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, não sendo ainda conhecida a resposta norte-coreana a estas propostas. Está previsto que a delegação da Coreia do Norte inclua, além de dirigentes e atletas, jornalistas, observadores e uma equipa de taeckwondo para demonstração.

A última vez que atletas das duas Coreias desfilaram juntos aconteceu em 2006, nos Jogos Olímpicos de Inverno. Em 1988, quando Seul recebeu os Jogos Olímpicos de Verão, a Coreia do Norte não só boicotou o evento como foi considerada responsável pela queda de um avião comercial que causou a morte a mais de cem pessoas, nas vésperas da competição. Contudo, para a participação efectiva da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno é necessária a aprovação por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas uma vez que o país está sob sanções impostas por este órgão, disse o porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano.

Trata-se de um assunto que deixa os Estados Unidos naturalmente inquietos pois prevê-se que, mais uma vez, venham a estar isolados num tema de grande interesse mundial, uma vez que está em causa a estabilidade numa das regiões mais sensíveis do Planeta.

A China, a Rússia e a Fran­ça já saudaram o acordo agora obtido entre as duas Coreias, mas os Estados Unidos da América parecem estar a aguardar que o assunto suba mesmo para discussão no Conselho de Segurança das Nações Unidas para então se pronunciar oficialmente.

Alguns observadores in­ternacionais acreditam que os Estados Unidos da América acabarão por não levantar grandes obstáculos à presença de uma delegação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno para não serem acusados de estarem a misturar o desporto com a política.

O que esperar para depois dos Jogos Olimpicos de Inverno

A grande questão que se coloca, partindo do princípio que a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno será a realidade que todos esperam, tem a ver com aquilo que se poderá passar depois nas relações entre os dois países e na forma como o mundo continuará a olhar para Pyongyang.

As listas de exigências entre os dois países são bem conhecidas de todos. A Coreia do Sul e os seus aliados querem que Pyongyang suspenda os testes de mísseis balísticos e de bombas nucleares e que aceite depois abandonar o desenvolvimento de ambos os programas.

Porém, para a Coreia do Norte a capacidade de poder ameaçar a vizinhança e, se­gundo o seu líder, até o território norte-americano com um ataque nuclear tornou-se numa garantia de manutenção da sua soberania.

No recente discurso com que abriu caminho a uma reaproximação com a Coreia do Sul, o líder norte-coreano voltou a dirigir ameaças contra os Estados Unidos.

A Coreia do Norte partiu para as negociações em Panmunjom com a convicção de ter já atingido o estatuto de “potência nuclear”, apesar de vários especialistas acreditarem que ainda faltam vários passos para que Pyongyang represente uma ameaça nuclear credível para os Estados Unidos.

O principal receio da comunidade internacional e, sobretudo dos Estados Unidos, é que Pyongyang esteja a utilizar a diplomacia apenas para conseguir ganhar tempo e um alívio de sanções sem, na verdade, fazer concessões reais.

A mínima suspeita de que é esta a estratégia do líder coreano poderá fazer descarrilar uma vez mais a via do diálogo, uma vez que o Conselho de Segurança terá a uma última palavra a dizer sobre a presença da Coreia do Norte nos Jogos da Coreia do Sul.

De sublinhar que no seu discurso de ano novo o líder coreano, Kim Jong-un havia já anunciado a intenção de enviar uma delegação desportiva participar nestes Jogos Olímpicos de Inverno, sublinhando que se tratava de uma “boa prenda de novo ano” para o desporto do seu país.

As duas coreias permanecem tecnicamente em guerra há mais de 65 anos e as conversações ora iniciadas podem ajudar a aliviar a tensão na fronteira e permitir a retomada das reuniões de famílias separadas pela guerra que opós os dois países entre 1950 e 1953.

A península coreana viveu em 2017 um recrudescer da tensão devido aos sucessivos testes de armas por parte da Coreia do Norte e ao tom beligerante com que o Presidente americano, Donald Trump, respondeu a Pyongyang. Com efeito, as Nações Unidas aprovaram vários pacotes de sanções propostos por Washington à Coreia do Norte incluindo o bloqueio da exportação de têsteis, pescado e outros produtos.