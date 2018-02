Mundo

Coreia do Norte e Estados Unidos empatam nos “jogos diplomáticos”

Victor Carvalho

Até ao último dia dos Jogos Olímpicos de Inverno, a Coreia do Norte fez questão de manter bem acesa a “chama diplomática” para surpreender e talvez seduzir o seu vizinho do Sul, ao mesmo tempo que continuou a desafiar os Estados Unidos da América (EUA) e as sanções que lhe foram impostas por este país.

Presença da irmã de Kim Jong-un na abertura dos jogos “ofuscou” a imagem e actividades do vice de Donald Trump

Fotografia: JUNG Yeon-Je | AFP

Para a sessão de encerramento desta noite, a Coreia do Norte decidiu enviar uma delegação renovada liderada pelo general Kim Yong -chol, um militar acusado pelos EUA e pela Coreia do Sul de ser o principal responsável pelo naufrágio de um navio sul-coreano que provocou a morte de 46 marinheiros.

Kim Yong-chol é, neste momento, vice-presidente do Comité Central do partido liderado por Kim Jong-un. Na altura do incidente, cinco anos atrás, era o director da agência de espionagem da Coreia do Norte e foi acusado pela Coreia do Sul de ter ordenado o disparo de um torpedo que afundou o navio da Marinha sul-coreana, que tinha 46 pessoas a bordo.

Este mesmo general faz actualmente parte de uma lista de personalidades da Coreia do Norte sancionadas pelos EUA e pela própria Coreia do Sul. A sua indicação para chefiar a delegação oficial da Coreia do Norte na sessão de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Peongchang é entendida como uma possibilidade que é dada à Coreia do Sul de discutir com ele todos os pormenores relacionados com o caso e desfazer de vez os equívocos criados à volta do referido incidente de que os norte-coreanos sempre se distanciaram.

Para os EUA, porém, tudo não passa de uma “provocação intencional” da Coreia do Norte, reveladora da sua “arrogância” face à comunidade internacional.



Filha de Trump

Tão surpreendente, ainda que por razões diferentes, como a presença do general Kim Yong-chol à frente da delegação da Coreia do Norte, é a de Ivanka Trump no comando da delegação oficial dos Estados Unidos da América (EUA) na mesma cerimónia de encerramento.

Ivanka Trump, que não exerce qualquer função oficial na administração do seu pai, substituiu o vice-presidente Mike Pence que esteve na cerimónia de abertura. Se entre Mike Pence e Kim Yo Jong não foi possível organizar um encontro, é difícil de acreditar que Ivanka Trump e Kim Yong-chol aceitem sequer trocar um aperto de mãos, apesar de ambas as delegações já terem informado os seus anfitriões de que tencionam estar três dias na Coreia do Sul, o que permitirá um já programado jantar, obviamente separado, com o Presidente anfitrião, Moon Jae-in. No começo dos Jogos, a Coreia do Norte cancelou o que seria um encontro histórico com o vice-presidente dos EUA. De acordo com a Casa Branca, a reunião iria acontecer, mas Pyongyang cancelou o compromisso em cima da hora.

A decisão de suspender o encontro surgiu depois de uma declaração de Mike Pence, em que este condenou as violações aos direitos humanos naquele país asiático e anunciou as sanções mais duras que até agora lhe foram aplicadas.



A grande “vedeta”

Fora das pistas de gelo, a grande vedeta destes Jogos foi sem sombra de dúvida a irmã do líder norte-coreano, Kim Yo Jong, que desde que chegou à Coreia do Sul concentrou em si todas as atenções, tanto da imprensa como da própria diplomacia sul-coreana.

Irradiando simpatia, a irmã de Kim Jong-un deu da Coreia do Norte uma imagem bem diferente daquela que a propaganda política inimiga havia enraizado no Ocidente, um facto que irritou os EUA e, sobretudo, o vice-Presidente Mike Pence, que se viu ofuscado nos contactos oficiais que pretendeu manter.

Mesmo agora, que ela já lá não está, o seu nome continua a ser veiculado pela imprensa, surgindo agora rumores de que ela já estaria grávida do seu terceiro filho quando esteve no país.

O facto de ser a irmã, supostamente preferida, de Kim Jong-un dá-lhe um carisma especial e permitiu-lhe ter encontros com os mais altos responsáveis sul-coreanos, entre eles o Presidente Moon Jae-in a quem convidou para visitar a Coreia do Norte.

Este mediatismo, como seria de esperar, não agradou aos EUA e aos seus principais aliados, entre os quais o Japão, que desde o primeiro dia chamou a atenção para o perigo que resultaria do facto de se acreditar que a Coreia do Norte estava empenhada em aceitar as regras do convívio internacional.

Para o Japão, e muitos países ocidentais, a intenção da Coreia do Norte participar nos Jogos da Coreia do Sul era apenas para ganhar tempo para se refazer dos efeitos que as sanções internacionais estão a ter na sua economia.

Verdade ou mentira, só o tempo dirá. Mas que para os amantes da paz ver as duas Coreias marcharem sob a mesma bandeira e apresentarem uma equipa mista feminina no hóquei sobre o gelo abre uma janela de esperança, é um facto que o futuro se encarregará de dizer se foi efémera ou não.

As duas Coreias e o espírito dos jogos

Definitivamente, a grande história destes Jogos Olímpicos de Inverno foi a participação da Coreia do Norte e o espírito amigável que rodeou a sua presença na Coreia do Sul, tanto no campo desportivo como político e diplomático.

Ao desfilarem juntas na cerimónia de abertura, partilhando uma mesma bandeira neutra, as duas Coreia passaram uma imagem de “península unida”, um facto que pode “assustar” alguns aliados da Coreia do Sul, desde logo os Estados Unidos da América (EUA) e o Japão, dois países particularmente críticos em relação à Coreia do Norte e com fortes alianças estratégicas estabelecidas com Seul.

A imprensa sul-coreana, sobretudo a mais liberal, exaltou com a presença da delegação da Coreia do Norte e não escondeu o seu entusiasmo em relação ao futuro relacionamento entre os dois países.

O Presidente Moon Jae-in, por seu lado, acredita que existiu um “espírito olímpico” que “fez renascer a esperança” de que “possamos voltar a estar unidos num futuro muito próximo”.