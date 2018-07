Mundo

Coreia do Norte e Estados Unidos discutem entrega de corpos de soldados

Representantes militares da Coreia do Norte e Estados Unidos reuniram-se ontem na fronteira entre as duas Coreias para abordar a entrega de corpos de soldados americanos mortos na Guerra da Coreia.

Fotografia: DR

As delegações dos dois países realizaram o encontro na cidade de Panmunjom depois da reunião inicialmente prevista para o dia 12 ter sido cancelada à última hora por Pyongyang e posteriormente convocada para ontem.

Nas reuniões participaram altos dirigentes militares de ambos os países e ainda do comando das forças das Nações Unidas na Coreia do Sul.

Esta foi a primeira ronda de contactos directos entre a cúpula militar da Coreia do norte e do comando das Nações Unidas em mais de nove anos, após a última reunião deste tipo realizada em Março de 2009.