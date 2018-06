Mundo

Coreia do Sul quer prevenir ataque japonês

A Coreia do Sul iniciou ontem exercícios militares para treinar durante dois dias a defesa das ilhas Dodko, na costa leste, contra um improvável ataque japonês.

Desde o fim do período colonial japonês na península coreana, Seul controla estas ilhas do Mar do Japão, que Tóquio reivindica com o nome de Takeshima.

O Japão acusa a Coreia do Sul de ocupação ilegal.

As manobras acontecem depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar o fim dos exercícios conjuntos com a Coreia do Sul, destinados a combater as ameaças procedentes da Coreia do Norte.

Apesar de um ataque japonês contra as ilhas Dodko ser considerado improvável, a Coreia do Sul realiza os exercícios duas vezes por ano desde 1986.

As relações entre os dois países asiáticos , ambos aliados dos Estados Unidos, são abaladas por conflitos históricos e territoriais.