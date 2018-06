Mundo

Coreia do Sul suspende as manobras militares

As Forças Armadas da Coreia do Sul anunciaram ontem a suspensão das manobras militares para facilitar o diálogo com a Coreia do Norte, revelou um porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano.

Os exercícios Taeguk estavam previstos para o dia 26

Fotografia: DR

As manobras Taeguk, cujo início estava previsto para 26 de Junho foram adiadas e está a ser “revista a data e a forma mais adequada para a sua execução”, afirmou a mesma fonte à agência noticiosa espanhola EFE.

Realizadas todos os anos desde 1995, em Maio ou Junho, pelo Exército sul-coreano, as Taeguk prolongam-se por três dias e esta é a primeira vez que são adiadas.

Este anúncio surgiu um dia depois da suspensão oficial das manobras anuais conjuntas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos da (EUA), Ulchi Freedom Guardian, que normalmente decorrem em Agosto.

A decisão de suspender temporariamente as manobras anuais conjuntas dos dois aliados deveu-se à actual política de diálogo com o Governo norte-coreano e a eventual desnuclearização deste país.

A suspensão das manobras foi inicialmente anunciada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, na sequência da histórica cimeira da semana passada, em Singapura, com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na qual concordaram que o Governo de Pyongyang abandonava o programa nuclear.

Em contrapartida, o Governo de Washington garantiu a segurança da Coreia do Norte. Seul disse esperar um gesto recípro.