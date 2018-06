Mundo

Coreias debatem ligação dos caminhos-de-ferro

As duas Coreias debateram ontem a ligação das vias-férreas na fronteira comum, um feito físico que poderá transformar as relações na península dividida.

Os dois líderes desejam uma maior aproximação

Fotografia: DR

As conversações, as primeiras sobre o tema em dez anos, decorreram na aldeia fronteiriça de Panmunjom, onde foi assinada a trégua da Guerra da Coreia (1950-53), na zona desmilitarizada.

Uma via de caminho-de-ferro une já Seul a Pyongyang e depois Sinuiju, na fronteira com a China, construída pelo Japão no início do século XX, bem antes da Guerra da Coreia e da divisão da península.

Voltar a ligar as duas redes e modernizar as ferrovias norte-coreanas, daria à Coreia do Sul, extremamente dependente das exportações, uma via terrestre para os mercados chinês, russo e europeu.

Esta possibilidade significaria também uma profunda alteração para a península, onde não existe qualquer comunicação directa, nem por via postal, entre civis desde a divisão estabelecida no armistício de 1953.

Apesar da abertura em curso, na sequência das cimeiras entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e os Presidentes da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e dos Estados Unidos, Donald Trump, Pyongyang continua sujeita a sanções da ONU devido aos programas de mísseis e nuclear.

Qualquer medida prática só será possível se as sanções forem levantadas, reconheceu o chefe da delegação sul-coreana Kim Jeong-ryeol, antes do início do encontro.

"Vamos estudar vários projectos a aplicar”, disse.