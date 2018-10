Mundo

Coreias e EUA removem armamentos da fronteira

As duas Coreias e o Comando da ONU (UNC), liderado pelos Estados Unidos, verificaram o desarmamento da Zona de Segurança Conjunta (JSA, na sigla em inglês), a única área de fronteira onde as tropas dos três países ficam frente a frente, informou ontem, o Governo de Seul.

A medida surge na sequência dos acordos rubricados

Fotografia: DR

As três partes verificaram entre sexta-feira e sábado a retirada do armamento e dos postos de guarda da região e confirmaram “que os passos do desarmamento foram dados com sucesso pela primeira vez desde que a JSA foi criada em 1953”, informou o Ministério de Defesa de Seul em comunicado divulgado pela agência de notícias “Yonhap”.

As duas Coreias, que permanecem tecnicamente em guerra, decidiram desarmar a área com base no acordo militar que assinaram em Setembro em Pyongyang durante a última reunião para diminuir a tensão na zona noutras áreas fronteiriças.

A UNC está incluída nas actuais negociações porque administra a faixa sul da zona desmilitarizada que divide as duas Coreias e em cujo centro fica a JSA.Cumprindo o acordo, a Coreia do Norte eliminou cinco postos militares dentro da área, enquanto a Coreia do Sul retirou quatro.

As duas Coreias e a UNC vão a partir de agora ter conversas adicionais para a abertura de novos postos para funcionar na JSA desarmada e reajustar a equipa de vigilância, segundo o comunicado.