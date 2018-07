Mundo

Coreias restabelecem a comunicação naval

As duas Coreias decidiram restabelecer a comunicação entre os seus navios de guerra como parte dos acordos para facilitar a aproximação e a desnuclearização da península, informou ontem o Ministério sul-coreano da Defesa.

Marinhas de guerra restabelecem comunicações para evitar incidentes

Fotografia: Sputnik

Pela primeira vez em dez anos as embarcações militares de ambos os países voltam a comunicar-se por rádio com normalidade para evitar episódios de tensão. Um navio da Marinha sul-coreana situado perto da ilha de Yeonpyeong (local de um ataque aéreo norte-coreano em 2010) realizou ontem uma primeira transmissão de teste, à qual respondeu imediatamente e de maneira satisfatória uma embarcação norte-coreana, segundo um comunicado do Ministério.

Em Maio de 2008, em plena deterioração das relações intercoreanas após a vitória dos conservadores nas eleições presidenciais de Dezembro de 2007 na Coreia do Sul, a comunicação marítima entre ambos foi encerrada quando as embarcações norte-coreanas deixaram de responder às mensagens sul-coreanas por rádio.

Os dois países, tecnicamente ainda em guerra desde o final do conflito de 1953, tinham acertado normalizar estas comunicações em meados de Junho de 2004.