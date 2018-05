Mundo

Coreias reuniram de emergência

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, encontraram-se ontem, numa reunião de surpresa, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, para abordar a implementação da “Declaração de Panmunjom”, de 27 de Abril, e a realização da cimeira entre o segundo dirigente e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Kim Jong-un e Moon Jae-in voltaram a dialogar

Fotografia: DR

A reunião é o segundo encontro entre Moon Jae-in e Kim Jong-un em um mês e surge numa altura em que paira uma grande incerteza relativamente à cimeira entre o líder da Coreia do Norte e o Presidente norte-americano.

Os dois líderes discutiram, precisamente, as medidas que podem tomar para que a cimeira entre Washington e Pyongyang se realize.

Na passada quinta-feira, recorde-se, Donald Trump cancelou a cimeira que estava marcada para o próximo dia 12 de Junho em Singapura.

Na sexta-feira, depois de Pyongyang demonstrar abertura para prosseguir o caminho do diálogo, Donald Trump Trump disse que o encontro com o seu homólogo norte-coreano poderia acontecer.

Depois de Donald Trump cancelar o encontro, a Coreia do Sul, ao lado do Japão, apelou ao regresso do diálogo.

Os líderes das duas Coreias, ainda em guerra tecnicamente, encontraram-se pela primeira vez no passado dia 27 de Abril, numa cimeira vista como um passo importante para a paz entre os dois países. Nesta cimeira, os dois dirigentes assinaram uma declaração em que se comprometiam a trabalhar para conseguir a “total desnuclearização” da península coreana.