Mundo

Coronavírus assusta bolsas

O medo do coronavírus chinês já está a atrapalhar as bolsas mundiais. Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores a cederem ao medo de uma propagação em larga escala do vírus chinês, que pode prejudicar o crescimento económico mundial.

Fotografia: DR

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average cedeu 0,58 por cento, para os 8.989,73 pontos. Mais fortes foram as perdas dos outros índices emblemáticos, com o tecnológico a recuar 0,93 por cento, para as 9.314,91 unidades, e o alargado S&P500 a desvalorizar 0,90 por cento, para as 3.295,47. A sessão tinha começado com uma tendência altista, face a decisão da Organização Mundial de Saúde de não declarar o estado de alerta internacional perante o novo coronavírus chinês.

Mas os índices começaram a mudar o sentido da evolução depois da confirmação, durante a sessão, de um segundo caso nos EUA. Mais tarde foram confirmados dois em França, os primeiros na Europa.

A China intensificou os esforços para conter a propagação da epidemia ao confinar mais de 40 milhões de pessoas na província de Hubei. Numerosas festividades do Ano Novo Lunar foram anuladas. Até ontem, o vírus tinha matado 56 pessoas, em 1.975 infectados.