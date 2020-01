Coronavírus. Balanço sobe para 80 mortos e mais de 2.300 casos

O mundo celebra hoje o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto

“Como uma criança num campo de concentração, que perdeu os seus pais e restantes membros da família, nunca imaginei que um dia falaria com o mundo sobre a era mais sombria da história do povo judeu”, são palavras de Shraga Milstein, 87 anos, citado pelo jornal The Jerusalem Post, sobrevivente do campo de concentração de Bergen-Belsen, que vai usar da palavra hoje perante Assembleia-Geral da ONU por ocasião do Dia Internacional da Memória do Holocausto, celebrado hoje.